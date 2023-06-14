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Греф: российская экономика восстановится до прежних объемов в течение двух лет

Греф ожидает роста экономики России в 2023 году на уровне около 2%

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пресс-служба Сбера

Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз для российской экономики. Он считает, что, по итогам текущего года, российская экономика вырастет примерно на 2%. Об этом Греф рассказал в интервью РБК.

«Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз — порядка 2%, и это хороший результат», — уточнил глава Сбербанка.

Греф добавил, что экономика восстановится до прежних объемов в течение двух лет. По его оценке, российская экономика прошла период начала боевых действий и ввода санкций с удивительной устойчивостью. В этот период, по итогам 2022 года, как раз произошло падение ВВП на 2,1% .

«Это, наверное, минимум, который никто себе представить не мог даже в самых оптимистичных прогнозах», — подчеркнул глава финансовой структуры. Он указал, что испытания в первую очередь выпали на долю финансового сектора. «Мы ощутили на себе все последствия произошедшего буквально на следующий день», — поделился Греф.

Он добавил: «И не могу сказать, что это была приятная прогулка — это был один из самых сложных годов за всю нашу историю».

Глава Сбербанка подвел итог. Он указал, что специалисты видят рыночность экономики, ее огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.

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