Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», — признала глава ведомства на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США. Ее слова приводит РИА Новости.

Йеллен добавила, что, тем не менее, сегодня для большинства государств не существует значимых путей обхода использования американского доллара в качестве резервной валюты.

Ранее сообщалось, что руководство Европейского Центробанка не только поддерживает уход банков еврозоны с российского рынка, но и оказывает на них соответствующее давление.

Главная причина подобного поведения валютного регулятора заключается в том, что продолжение работы европейских кредитных организаций на внутреннем рынке РФ сопряжено с «огромным репутационным риском» в связи с действующими международными санкциями в отношении Москвы.