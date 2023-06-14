В ЕС заявили о скорой выработке плана передачи замороженных российских активов Украине

Европейский Cоюз приблизился к выработке подробного плана использования замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

ЕС подтвердил, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, им были заморожены российские активы на сумму более 220 млрд евро (свыше $237). Из них 200 млрд принадлежат Центральному банку России, а 20 млрд евро — российским частным лицам.

Как заявил руководитель специальной группы ЕС по анализу условий использования замороженных российских активов Андерс Анлид, в Евросоюзе проходили довольно длительные дискуссии о том, как применить эти средства для оплаты восстановления Украины. Чиновник выразил надежду, что вскоре могут быть выдвинуты идеи о том, как использовать хотя бы доходы от замороженных активов.

Анлид подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно сложным и с технической, и с юридической, и с политической сторон.

В настоящее время еврочиновники сосредоточены на возможности использовать доходы от активов российского Центробанка. Именно этот шаг они считают самым простым способам избежать юридических проблем.

Анлид отметил, что в ближайшее время требуется подсчитать, сколько активов Центробанка РФ находятся в виде наличных денег, а сколько — в иных других формах.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что выясняет местонахождение замороженных активов России и изучает варианты действий в их отношении.