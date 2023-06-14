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«Газета.Ru» проведет прямую трансляцию делового завтрака Сбера на ПМЭФ

«Газета.Ru» покажет прямую трансляцию делового завтрака Сбера в рамках ПМЭФ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

На сайте «Газеты.Ru» 16 июня в 8:00 пройдет прямая трансляция делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня. В этом году главной темой форума станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Центральным событием форума станет пленарное заседание. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ.

В рамках ПМЭФ запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая.

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ПМЭФ-2023
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