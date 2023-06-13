ЦБ объяснил дефицит юаней на российском рынке

В российском Центробанке заявили, что часть полученных российскими компаниями юаней выводится на зарубежные счета. Об этом говорится в докладе банка.

По данным ЦБ, ситуация с дефицитом юаней наблюдалась с апреля до середины мая 2023 года, что могло быть вызвано спросом на валюту для оплаты импорта.

При этом затруднено привлечение оншорных юаней в Россию из-за валютного контроля в Китае — это приводит к тому, что спрос на юани на российском рынке превышает предложение.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что интерес россиян к юаням растет, число операций в этой валюте в Сбербанке в 2023 году вырастет в десять раз по сравнению с прошлым.

Глава Сбера отметил, что роль юаня растет на фоне снижения Россией доли западных валют в торговых расчетах. Он привел статистику, согласно которой доля китайской валюты в экспортных транзакциях РФ выросла за прошлый год до 18%, а в импорте – до 17%.