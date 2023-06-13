Эксперты высоко оценили уровень коммуникаций Rambler&Co

Компания Rambler&Co вошла в двадцатку лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций РФ, а PR-директор медиахолдинга Виктория Джигкаева включена в рейтинг лучших руководителей пресс-служб.

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в десятый раз представила рейтинг топ-20 самых эффективных компаний и директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM. Медиахолдинг Rambler&Co представлен в нем впервые, отмечают в пресс-службе компании.

Виктория Джигкаева, директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co вошла в рейтинг топ-50 лидеров департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям TOP-COMM 2023.

Джигкаева — PR-специалист с более чем 20-летним опытом работы на руководящих должностях в ведущих российских компаниях сферы медиа и digital.

Целями рейтинга TOP-COMM 2023 является оценка эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях.

Эксперты отрасли оценивают работу руководителей высшего звена, отвечающих за деятельность департаментов корпоративных коммуникаций и отношений, за внешние коммуникации и внутрикорпоративные коммуникации, взаимодействие с органами госвласти, общественные связи, программы социальной ответственности бизнеса и деятельность благотворительных фондов коммерческих организаций.