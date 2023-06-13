Евро вырос до 91 рубля на Мосбирже впервые с 25 апреля

Курс евро на Московской бирже поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля 2023 года, передает ТАСС данные валютных торгов.

Так, на 18:57 мск евро прибавлял 2,28%, поднявшись до 91 рубля. Торги валюта завершила к 18:59 на уровне 90,93 рубля, прибавив в результате 2,21%.

Курс же доллара остановился на значении 84,3 рубля, прибавив 2,01%, а юань дошел до 11,735 рубля, прибавив 1,51%.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил дальнейшее укрепление курсов доллара и евро к рублю. По его мнению, «небольшой рост» доллара и евро даже более вероятен, чем укрепление рубля.

В Росконгрессе также отмечали, что валюта, способная конкурировать с долларом и евро, появится не ранее 2035-2040 годов. Подчеркивается, что, если доллар США из-за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов перестанет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место займет не только евро.