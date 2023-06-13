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Forbes сообщил, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе

Forbes: литовский банк Revolut начал блокировать операции проживающих в Европе россиян

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Ints Kalnins/Reuters

Россияне, проживающие в европейских странах, столкнулись с ограничениями операций по картам и счетам в литовском банке Revolut. Речь идет о россиянах, которые находятся в Латвии и Франции, сообщает Forbes со ссылкой на соответствующие заявления граждан РФ.

Сотрудники Revolut проявляют ужесточенные требования к россиянам. В частности, они тщательно подходят к документам, подтверждающим право на проживание в европейских странах. При этом ограничения на проведение операций будут сняты тогда, когда литовский банк получит соответствующее подтверждение, уточняется в статье.

«Поддержка банка потребовала либо стандартную карточку вида на жительство во Франции (titre de sejour), либо визу D сроком на 180 дней. В результате счет был ограничен, входящие переводы заблокированы <....> С такими же проблемами столкнулись граждане России, проживающие в Латвии. Банк за две-три недели до окончания срока действия документов прислал пуш-уведомления с просьбой подтвердить резидентство либо визой, либо карточкой ВНЖ», — заключается в материале.

15 августа представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене заявила, что литовский «Шяуляй банк», через который велись расчеты за грузовой транзит с Калининградом, прекратил операции с рублевыми платежами. С 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами. При этом все клиенты банка были своевременно уведомлены об этом.

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