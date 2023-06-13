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Финансовые власти Европы усиливают давление на остающиеся в России банки еврозоны

Reuters: Европейский Центробанк добивается ухода из России остающихся банков еврозоны

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) не только поддерживает уход банков еврозоны с российского рынка, но и оказывает на них соответствующее давление. Главная причина подобного поведения валютного регулятора заключается в том, что продолжение работы европейских кредитных организаций на внутреннем рынке РФ сопряжено с «огромным репутационным риском» в связи с действующими международными санкциями в отношении Москвы, приводит слова главы направления банковского надзора ЕЦБ Андреа Энрии Reuters.

Наиболее оптимальным развитием событий стал бы максимально быстрый уход европейских банков с внутреннего рынка России. В противном случае, западным кредитным организациям необходимо сделать это как можно скорее, пояснил он.

«Важно, чтобы европейские банки оставались очень сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, уходе с российского рынка как можно скорее. Это процесс, который мы не только одобряем, но и оказываем сильное давление на банки, чтобы они его выполнили, потому что продолжение деятельности в России сопряжено с огромным репутационным риском», — заключил Энриа в ходе выступления на пресс-конференции.

30 марта глава австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль заявил о решении руководства кредитной организации продать или вывести из своего состава российскую дочернюю компанию. RBI находится в беспрецедентной ситуации, когда «очень сложно» вести бизнес в России из-за законов и нормативных актов, а также снижении деловой активности в стране на фоне действия международных санкций против финансового сектора РФ.

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