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Правительство РФ рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

Правительство РФ рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний

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Depositphotos

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний.

По его словам, средства единовременного взноса в бюджет со сверхприбыли компаний пойдут а адресную поддержку семей с детьми.

Ранее в Минюсте РФ сообщили, что все замечания по законопроекту о налоге на сверхприбыль прошлых лет были урегулированы. До этого газета «Ведомости» писала, что в министерстве сочли налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ.

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