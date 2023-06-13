Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно соглашению, планируется построить трансграничный участок газопровода от газоизмерительной станции в российском Дальнереченске до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Ранее «Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после плановых ежегодных технический обслуживаний на газопроводе.

До этого сообщалось, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая. Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».

В Венгрии заявляли, что Россия надежно поставляет в страну газ по «Турецкому потоку». Отмечалось, что объем согласно контракту с «Газпромом» соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.