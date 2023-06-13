Российские власти утвердили закон, изменяющий меры пресечения для представителей бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменит меры пресечения в отношении топ-менеджеров и бизнесменов. Документ устанавливает приоритет применения судом иных мер наказания, которые позволят им продолжать заниматься предпринимательской деятельностью, сообщается на официальном портале правовой информации.

На окончательное решение суда должны влиять тяжесть совершенного преступления, род занятий и другие обстоятельства. При этом необходимость дальнейшего производства следственных действий не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей, уточняется в документе.

«В случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого <....> в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности», — говорится в документе.

8 июня интернет-издание РБК со ссылкой на соответствующий план властей сообщило, что правительство до конца этого года собирается внести в Госдуму ряд новаций, которые могут способствовать деофшоризации экономики России. В перечень предлагаемых мер включено четыре блока — налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны и донастройка регулирования международных фондов.