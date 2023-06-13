Москвичи стали чаще посещать магазины одежды и обуви, а тратить в них — меньше

По итогам апреля--мая текущего года трафик фешен-сетей (магазинов одежды, обуви и аксессуаров) увеличился на 8% в годовом выражении. Ретейлеры пытаются простимулировать спрос с помощью скидок и акций, однако при этом средний чек за данный период времени продолжил сокращаться, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Focus Technologies.

За апрель и май объемы товарооборота подобных сетей увеличились лишь на 2% год к году. Это объясняется тем, что в этот период времени средний чек покупателей в таких торговых точках сократился на 5%. Тренд на сокращение чека при росте трафика зафиксирован на российском внутреннем рынке не в первый раз — подобная тенденция прослеживалась с начала текущего года, уточняется в статье.

«В апреле--мае 2023 года трафик в магазинах одежды, обуви и аксессуаров Москвы вырос на 8% год к году. В то же время товарооборот таких точек продаж за этот же период увеличился всего на 2% год к году из-за того, что средний чек в фешен-сегменте снизился на 5%», — говорится в материале.

4 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании CORE.XP сообщила, что по итогам первых трех месяцев текущего года на российский внутренний рынок вышли восемь новых зарубежных брендов, включая ретейлеров из Франции и Польши. Речь идет о приходе турецких сетей Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco, а также JACADI и PitBull West Coast.