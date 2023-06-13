Стало известно, сколько денег не досчиталась Япония из-за аллергии жителей на пыльцу

Ущерб японской экономики от аллергии граждан азиатской страны на пыльцу кедровых и хвойных деревьев к настоящему времени оценивается в 383,1 млрд иен, или более $2,7 млрд. Главным образом потери были связаны с тем, что весной жители Японии стали меньше выходить из дома, из-за чего просели доходы общепита и индустрии развлечений, сообщает местная газета Nikkei со ссылкой на расчеты Института экономических исследований при страховой компании Daiichi Life.

Одним из главных виновников аллергии японских граждан является пыльца кедра суги. Пыльца от этого дерева распространяется по стране и вызывает симптомы, которые могут длиться месяцами. Усилий правительства по борьбе (программа по вырубке данного вида кедра) с этим сезонным явлением, пока недостаточно, уточняется в статье.

«Тяжелый сезон сенной лихорадки (аллергического ринита — «Газета.Ru») в Японии в этом году, по одной из оценок, привел к сокращению расходов домохозяйств на 2,7 млрд долларов <....> Более высокий уровень содержания пыльцы снизил реальные расходы домохозяйств на 383,1 млрд иен (2,74 млрд долларов) в январе--марте по сравнению со средним показателем за год», — заключается в материале.

8 июня на сайте правительства Японии опубликовали статистические данные, согласно которым по итогам первого квартала текущего года местная экономика продемонстрировала рост, который оказался значительно выше ожиданий чиновников и отраслевых ведомств. С января объем валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо планируемых 1,6%.