Белоусов: ПМЭФ – одна из главных площадок осмысления стратегических процессов

Все больше стран хотят принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на второй встрече клуба ПМЭФ.

«ПМЭФ – одна из главных мировых площадок, где происходит осмысление стратегических процессов. Интерес к форуму больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 2300 представителей иностранного и российского бизнеса. Они представляют 56 стран. Всего в форуме примут участие делегации из более чем 100 стран», — отметил Белоусов.

По его словам, в этом году форум будет посвящен вопросам суверенитета.

«Идеологи форума связали суверенитет со справедливым миром. Идея состоит в том, что суверенитет – это идеология многополярного мира. Также суверенитет связали с ответственностью перед будущим поколением», — сказал первый вице-премьер.

Также Белоусов рассказал, какие вопросы стоят на повестке дня.

«В мире формируются новые глобальные тренды. Мы видим климатическую и продовольственную повестки, энергопереход, пандемийные волны, технологические вызовы, ИИ. Также важны взаимоотношения США и Китая в вопросе мировой экономики, выход новых суперэкономик (Индия, Индонезия, Бразилия) на мировой рынок. Стратегическое самоопределение России невозможно вне этого контекста», — сказал он.

Кроме того, по мнению Белоусова, сессия «Горизонт-2040: Россия на карте мира» станет одной из ключевых на ПМЭФ-2023.

Клуб ПМЭФ — сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку форума.