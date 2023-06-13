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Запросы россиян на микрозаймы увеличились. Выдачи — нет

MoneyMan: микрофинансовые организации не удовлетворяют увеличившиеся запросы заемщиков

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В январе-мае этого года средняя запрашиваемая сумма микрозайма «до зарплаты» выросла на 9%, а средняя реально выданная — только на 1,2%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Как следует из него, в январе-марте 2023 года в среднем россияне запрашивали 12 тыс. руб. в рамках займов «до зарплаты», а микрофинансовые организации (МФО) в среднем выдавали им 8,4 тыс. руб. В аналогичном периоде прошлого года запрашивалось 11 тыс. руб., а выдавалось 8,3 тыс. руб. соответственно.

В компании считают рост средней запрашиваемой суммы на 9% вполне умеренным с учетом инфляции. По данным Росстата, в 2022 году она составила 11,95%. В MoneyMan уточнили, что показатель увеличился на фоне общего роста цен, который сопутствует любому экономическому кризису. В результате в моменте заемщикам требуется больше денег на свои потребности, уточнили в компании.

«При этом темпы готовности МФО удовлетворять возросшие запросы существенно отстают по динамике (+1,2%). Таким образом, сохраняется тенденция сдержанной политики кредитования. Также сказывается введение с 1 января 2023 года макропруденциальных лимитов, в силу которых кредиторы отказывают заемщикам с высокой долговой нагрузкой или снижают для них одобренные суммы (прямые количественные ограничения на выдачу кредитов и микрозаймов, которые ввел Центробанк — «Газета.Ru)».

Исследование охватывает сегмент займов «до зарплаты». Оно проводилось в июне 2023 года, было проанализировано более 100 тыс. займов в рамках каждого отчетного периода.

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