РИА Новости рассказали о ситуации вокруг зерновой сделки

Ситуация вокруг вопроса продления зерновой сделки сложная, Турция и ООН продолжают работу и переговоры с Западом для оказания содействия экспорту сельскохозяйственной продукции из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник также отметил, что у Турции и ООН есть понимание рисков того, что «механизм может остановиться из-за неполного выполнения условий сделки».

«Мы продолжаем переговоры, процесс не остановился. Мы призываем наших западных партнеров оказать содействие экспорту российской агропродукции и удобрения, нацелены на результат в этой работе», — добавил он.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.

10 июня заместитель главы МИД России Сергей Вершинин говорил, что решение о продлении Стамбульского соглашения по зерну будет приниматься только исходя из интересов Москвы.

Ранее Вершинин говорил, что Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции.