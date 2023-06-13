СМИ: Минфин России хочет лишить нефтяные компании обещанных льгот

Министерство финансов РФ на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить нефтяные компании обещанных налоговых льгот. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, министерство предложило перенести на три года введение налоговых льгот для выработанных месторождений, которые с 2021 года перешли на налог на дополнительный доход (НДД).

Как отмечает «Ъ», такие льготы должны были заработать с 2024 года в виде вычета в 20% от ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для участков с выработанностью запасов более 80%, на которые приходится более 25% добычи нефти в стране.

По подсчету главного экономиста «Выгон Консалтинг» Сергея Ежова, перенос вычета в 20% увеличит поступления от НДПИ на 1,15 трлн руб. за три года, но эти доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль.

По его оценке, за три года суммарный бюджетный эффект составит примерно 460 млрд руб.

Предложения Минфина, как считают собеседники издания, будут приняты с высокой вероятностью.

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров налогообложения в нефтяной отрасли.