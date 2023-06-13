Минпромторг раскрыл подробности о продаже завода Toyota в Санкт-Петербурге

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге и другие российские активы были проданы федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как подчеркнул министр, сделка не предусматривает возможность обратного выкупа компанией завода.

Сделка по продаже активов Toyota в России ФГУП «НАМИ» состоялась в конце марта. Госпредприятию должно перейти право собственности на здание завода, оборудование и землю.

В мае глава Минпромторга сообщал, что «НАМИ» может передать бывший завод Toyota «Алмаз-Антею» до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» планирует запустить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге производство электрических микрокаров L-type.