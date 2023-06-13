Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг раскрыл подробности о продаже завода Toyota в Санкт-Петербурге

Мантуров: завод Toyota в Санкт-Петербурге продали «НАМИ» без опциона на обратный выкуп

close
100%
mitsan.ru

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге и другие российские активы были проданы федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как подчеркнул министр, сделка не предусматривает возможность обратного выкупа компанией завода.

Сделка по продаже активов Toyota в России ФГУП «НАМИ» состоялась в конце марта. Госпредприятию должно перейти право собственности на здание завода, оборудование и землю.

В мае глава Минпромторга сообщал, что «НАМИ» может передать бывший завод Toyota «Алмаз-Антею» до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» планирует запустить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге производство электрических микрокаров L-type.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях