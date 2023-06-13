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Байден продлил санкции против руководства Белоруссии

Белый дом: Байден продлил на год санкции в отношении членов правительства Белоруссии

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие санкций в отношении некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Введенные ранее рестрикции истекали 16 июня 2023 года.

В опубликованном уведомлении, подписанном Байденом, говорится, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, «а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Данное уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано конгрессу.

В марте Министерство финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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