Байден продлил санкции против руководства Белоруссии

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие санкций в отношении некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Введенные ранее рестрикции истекали 16 июня 2023 года.

В опубликованном уведомлении, подписанном Байденом, говорится, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц, «а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Данное уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано конгрессу.

В марте Министерство финансов США ввело санкции в отношении самолета Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко.