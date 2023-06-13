Минпромторг заявил, что РФ является лидером по производству ксенона, криптона и неона

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия полностью технологически независима в производстве высокочистого неона, и в настоящее время ведет переговоры по заключению долгосрочных контрактов. Об этом он сообщил РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы одни из лидеров с точки зрения технологии производства высокочистых инертных газов – ксенона, криптона и неона. Наши технологии позволяют получать эти газы с лучшими показателями чистоты в мире», — сказал Мантуров.

Как отметил вице-премьер, текущие мощности по переработке неона позволяют достичь «указанных целей».

Он также рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры по заключению долгосрочных контрактов, в этой сфере у России 100% «технологическая независимость».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.

25 июля 2022 года Мантуров сообщил о запуске масштабного производства высокочистого неона в России. Он отмечал, что в 2023 году РФ сможет обеспечить 25% мирового спроса на неон.