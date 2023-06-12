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В Гидрометцентре пообещали «мощное вторжение холода» в 11 регионах России

Вильфанд: июньские заморозки ожидаются в 11 регионах России в ближайшие ночи

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что заморозки ожидаются в 11 регионах России в ближайшие ночи. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, резкое понижение температуры ожидается в Томской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Пермском крае.

«Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода», — сказал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей и гостей Москвы в воскресенье, 11 июня, будет ждать «скандинавская» прохлада без осадков.

Согласно прогнозу синоптика, в Москве сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит — +16...+18°C, в Московской области области — +15...+20°C.

Он также предупредил о повышении атмосферного давления до 756 мм ртутного столба.

До этого москвичам пообещали нежаркую погоду в начале июня.

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