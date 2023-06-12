Стало известно о возвращении к торговле арендаторов в торгцентрах

Спрос арендаторов на помещения в торговых центрах начал постепенно восстанавливаться. При этом динамика трафика в торгцентрах достаточно сдержанная. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей), приведенные Focus Technologies.

В Москве в начале июня Mall Index был на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 1%. В Focus Technologies отметили, что такой спад кратковременный и в ближайшее время рынок вернется к росту. При этом участники рынка настроены более оптимистично и считают, что спрос арендаторов на новые помещения в торговых центрах начал расти. В частности, это произошло из-за вышедших на рынок новых торговых брендов взамен ушедших.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на отечественном рынке новые бренды развиваются не так охотно, как хотелось бы. Поэтому такая ситуация является достаточно проблемной. Из-за этого арендодатели не могут даже задумываться о том, чтобы поднимать арендные ставки. Из-за сложившейся ситуации владельцы торгцентров стали более лояльны к ретейлу.

Аналитики посчитали, что лучше всего ситуация складывается на центральных торговых улицах, где доля пустующих площадей находится на уровне прошлого года. То есть уличный стрит-ретейл менее зависим от иностранных брендов и геополитических рисков. Кроме того, наблюдается высокая активность в данном сегменте среди арендаторов, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В середине мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писала, что рынки коммерческой недвижимости по итогам мая 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге начали постепенно восстанавливаться, так как трафик в торговых центрах продолжает сохранять положительную динамику.