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ЕС планирует продолжить обсуждение новых санкций против России

Постпреды стран Евросоюза 14 июня продолжат согласовывать 11-й пакет санкций против России

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Постоянные представители стран — членов Европейского союза на заседании 14 июня планируют продолжить согласовывать новый 11-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, в который, как ожидается, войдут и экономические, и персональные ограничения. Об этом говорится в повестке дня заседания Комитета постоянных представителей государств — членов Евросоюза.

Отмечается, что ограничения будут обсуждать с целью «подготовки к утверждению».

«Решение и постановление Совета относительно санкций в связи с действиями России, которые дестабилизируют ситуацию на Украине (экономические санкции. — ред.), решение Совета, исполнительное постановление относительно санкций в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (которые предусматривают персональные санкции, запрет поездок в Европейский союз и заморозку всех активов на европейской территории). Подготовка к принятию», — отмечается в повестке.

Заседание постпредов должно начаться 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с ранее необъявленным визитом в Киеве, объявил о введении новых санкции в отношении России.

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Санкции против России
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