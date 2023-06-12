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США потратили на ядерное оружие больше, чем все остальные страны, вместе взятые

ICAN: мировые расходы на ядерное оружие выросли до $82,9 млрд, траты США — до $43,7 млрд

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Reuters

Обострение геополитической напряженности в мире привело к росту расходов различных стран на ядерное оружие. По итогам прошлого года девять стран, обладающих подобным оружием, потратили на эти цели в общей сложности $82,9 млрд, при этом США стали лидером по данному показателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков общественной организации «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» (ICAN).

В настоящее время в мире насчитывается всего девять стран, обладающих ядерным оружием. К их числу относятся: Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея (КНДР). По итогам 2022 года США потратили больше, чем все остальные страны, вместе взятые, — почти половину от суммарных мировых затрат на эти цели, уточнили в ICAN.

«Девять стран потратили на ядерное оружие $82,9 млрд... США потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые, — $43,7 млрд», — заключили в организации.

12 июня научные сотрудники Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне глобальной геополитической напряженности. К настоящему времени из 12 512 единиц ядерного оружия в состояние постоянной боевой готовности переведены в общей сложности около 2 тыс. (в основном российского и американского).

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