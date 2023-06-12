Швейцарский UBS завершил приобретение Credit Suisse

Швейцарская финансовая группа UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по покупке банка Credit Suisse. Об этом сообщается в заявлении финансового учреждения.

«Сегодня UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse, преодолев важный рубеж. Credit Suisse Group AG была присоединена к UBS Group AG, и объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что UBS Group AG впоследствии будет управлять банками UBS AG и Credit Suisse AG. Причем каждое учреждение сохранит свои филиалы и дочерние фирмы. Работа с клиентами и контрагентами также продолжится без изменений.

В пресс-релизе указали, что в будущем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты группы в долларах.

17 мая в документе, поданном UBS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщалось, что руководство швейцарского банка UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после слияния с Credit Suisse (CS). На размер выручки повлияло в том числе снижение деловой репутации CS, что привело к сокращению стоимости банка.