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В «Газпроме» сообщили о возобновлении поставок газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после планового техобслуживания

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после плановых ежегодных технический обслуживаний на газопроводе. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая. Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».

Ранее в Венгрии заявляли, что Россия надежно поставляет в страну газ по «Турецкому потоку». Отмечалось, что объем согласно контракту с «Газпромом» соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

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