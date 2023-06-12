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В США спрогнозировали биржевые цены на нефть к концу 2023 года

В Goldman Sachs предрекли биржевые нефтяные цены на уровне $86 за баррель к концу года

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Максим Богодвид/РИА Новости

К концу текущего года биржевая стоимость барреля североморской марки нефти Brent, с большой долей вероятности, окажется на уровне $86. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обновленную оценку аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs.

Таким образом, экономисты финансового конгломерата пересмотрели собственный прогноз в третий раз за последние шесть месяцев. На этом фоне биржевые цены на нефть на прошлой неделе находились на уровне $74 за баррель, упав на 1,8% по итогам семи дней. Подобный спад стал наибольшим с начала мая, уточняется в статье.

«Goldman в третий раз за шесть месяцев пересмотрел цены мирового бенчмарка в сторону понижения, снизив свою оценку до 86 долларов на конец года из-за роста предложения и снижения спроса. Фьючерсы на Brent торгуются вблизи 74 долларов за баррель после снижения на 1,8% на прошлой неделе, что является самым большим недельным падением с начала мая», — заключается в материале.

7 июня агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства энергетики (Минэнерго) сообщило, что запасы нефти Министерства энергетики США за неделю упали на 0,5 млн баррелей. На данный момент запасы нефти в Соединенных Штатах составляют 459,2 млн баррелей, что на 2% ниже, чем в среднем за последние пять лет в данное время года.

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