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В Москве зафиксировали рекордный рост предложения малоформатных квартир

«НДВ»: количество студий в Москве выросло в 1,5 раза за год — до 5,4 тыс. лотов

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Pexels

За последний год на столичном рынке недвижимости резко увеличились объемы предложения в сегменте малоформатных квартир. За этот период времени количество студий выросло на 50,2% — с 3,6 тыс. лотов в прошлом году до 5,4 тыс. лотов в этом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Активный рост, в частности, зафиксировали в сегментах однокомнатных и двухкомнатных квартир. Объем предложения в первом секторе вырос на 48,4%; во втором — на 45,6%. Это объясняется во многом желанием застройщиков сэкономить бюджетные средства и поддержать спрос на оптимальном уровне среди покупателей, уточняется в статье.

«Рекордный рост объемов предложения в новостройках Москвы наблюдался в малоформатных квартирах. Количество студий увеличилось на 50,2%, с 3,6 тыс. лотов в прошлом году до 5,4 тыс. лотов в этом. Объем предложения однокомнатных квартир вырос на 48,4%, с 1,5 тыс. до 2,3 тыс., двухкомнатных квартир евроформата — на 45,6%, с 4,7 тыс. до 6,8 тыс.», — заключается в материале.

2 июня агентство РИА-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков портала «Мир квартир» сообщило, что с начала текущего года цены на маленькие квартиры выросли в большинстве крупных российских городов. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в подобном типе объектов недвижимости составляет 107,3 тыс. руб., увеличившись с января на 4,6%.

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