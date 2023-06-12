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В США произошел крупнейший за последние 39 лет отток средств с банковских депозитов

РИА Новости: резкое повышение ключевой ставки в США привело к оттоку $472 млрд с депозитов

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Kevin Lamarque/Reuters

После краха ряда крупных инвестиционных банков, включая Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank (FRB) и других, многие региональные кредитные организации в США также оказались под угрозой банкротства. За последнее время объем депозитов в американских банках сократился на $472 млрд, что стало крупнейшим за 39 лет оттоком денежных средств, сообщает РИА Новости.

Для поддержания банковского сектора руководство ФРС приняло ряд мер, включая программу срочного финансирования (BTFP) с целью предоставления адресных заимствований проблемным кредитным организациям для возврата депозитов. Однако многократное повышение ключевой ставки вплоть до 5–5,25% годовых сделало заимствования у американского валютного регулятора еще более дорогостоящим, уточняется в статье.

«Депозиты в американских банках сократились на 472 миллиарда долларов — это 2,5%, крупнейший за 39 лет отток. Банкротство грозит десяткам кредитных организаций. А реальный сектор уже сползает в рецессию <....> Банки подкосило резкое повышение ставок. Деньги от ФРС подорожали, а государственные ценные бумаги, в которые вложили клиентские депозиты, подешевели. Это привело к убыткам», — заключается в материале.

11 июня агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщило, что вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций. Это будет обусловлено значительной кредитной задолженностью на общую сумму $1,5 трлн по объектам коммерческой недвижимости.

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