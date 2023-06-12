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Стало известно, какие ПГХ Евросоюз рассматривает для хранения газа

Bloomberg: ЕС рассматривает украинские ПГХ для хранения газа

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Christian Charisius/Reuters

Европейские чиновники рассматривают украинские подземные газохранилища (ПГХ). Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, речь идет о Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Украине, которое находится в 96 км от границы с Польшей и может вмещать в себя до 17 млрд кубометров газа. Всего же украинские ПГХ вмещают до 30 млрд кубометров газа.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — пояснили в немецкой коммунальной компании RWE AG.

Отмечается, что хранение газа на Украине можно осуществить, если Евросоюз вмешается и «обеспечит защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом».

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявляли, что компания «Укртрансгаз», оператор подземных хранилищ газа (ПХГ) страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что даст возможность Украине использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран.

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