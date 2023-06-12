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В Израиле раскрыли, чем может грозить экономике рост процентных ставок и цен на продукты

Finance.walla: Израиль может столкнуться с волной банкротств малых и средних предприятий

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Reuters

Повышение процентных ставок по кредитам и рост цен на продукты питания может обернуться для израильской экономики негативными последствиями. Ближневосточная страна может столкнуться с волной банкротств малых и средних предприятий, доля которых в государстве составляет 99,5%, сообщает Finance.walla со ссылкой на отраслевых участников.

В настоящее время в стране насчитывается порядка 320 тыс. малых и средних предприятий. Под угрозой краха могут оказаться ряд отраслей израильской экономики, включая секторы недвижимости, высоких технологий, пищевой промышленности и другие. При этом риску подвержены не только малые, но и крупные предприятия, уточняется в статье.

«В прошлом году от многих израильских компаний потребовали начать возвращать средства, которые были предоставлены им в период коронавирусной пандемии, и в результате они столкнулись с трудностями. Некоторые компании, например, также получили финансирование за счет кредита иностранного банка, который в последние месяцы стал дороже из-за растущих процентных ставок и растущего дефицита наличности», — заявил специализирующийся на банкротствах адвокат Шай Бар-Нир.

По словам юридического консультанта Исраэля Бехера, в настоящее время малые предприятия страны в большей степени подвержены риску, чем крупные. Любой незначительный шок может стать предпосылкой к их дальнейшему банкротству.

31 мая Министерство энергетики Израиля впервые за восемь лет объявило об открытии нового месторождения природного газа «Катлан» в Средиземном море. Объемы месторождения оцениваются в 68 млрд кубометров. Разрешение начать разработку «Катлана» выдано греко-британской энергетической компании Energean.

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