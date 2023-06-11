Евросоюз готов оказать финансовую поддержку Тунису в размере 900 миллионов евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить Тунису пакет финансовой помощи.

В североафриканской республике состоялось заседание, в котором приняли участие президент страны Каис Саид, Фон дер Ляйен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его итальянская коллега Джорджия Мелони.

Во время встречи стороны обсудили укрепление экономических и торговых отношений, устойчивое партнерство в сфере энергетики и сотрудничество в области миграции.

«Во время переговоров лидеры трех европейских стран представили крупный инвестиционный пакет и пообещали оказать поддержку Тунису для получения кредита в размере 1,9 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Данное решение было принято в целях смягчения тяжелого финансового кризиса и избежать риска дефолта в государстве», — сказано в заявлении ведомства, которое цитирует ФАН.