На Украине заявили, что не недополучат продукции на миллиарды долларов из-за прорыва ГЭС

Украина на ближайшие 3-5 лет потеряла более миллиона гектаров сельско-хозяйственных земель из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня в эфире всеукраинского телемарафона, передает агентство Prime.

«В следующие 3 — 5 лет мы не будем использовать один – полтора миллиона гектар сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях….», — сказал Головня.

Он отметил, что в стране выращивали около 1,2 млн тонн зерновых и технических культур в год, около 500 тыс. тонн овощей, до 250 тыс. тонн ягод. По его подсчетам, в год страна недополучит около двух миллионов тонн продукции на $1,5 млрд.

При этом замминистра подчеркнул, что украинцы в этом году не почувствуют дефицита сельхозпродукции.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что площадь затопленных от прорыва ГЭС территорий снижается, вода упадет до естественного уровня через две недели.