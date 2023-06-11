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Российские военнослужащие о помощи пострадавшим в Алешках

Бойцы группировки «Днепр» рассказали о помощи, оказываемой эвакуируемым в Алешках

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бойцы группировки «Днепр» рассказали, как проходит эвакуация мирного населения на подтопленных территориях в Алешках. Военнослужащий группировки с позывным «Прибой» отметил, что военные помогают в привозе всех предметов первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Херсонской области.

«В данный момент выполняли патрулирование прилегающей территории и осуществляем поднос боеприпасов, провизии для военнослужащих и мирных граждан», — сказал он.

Военный подчеркнул, что взаимодействие уже налажено. «Эвакуируем, помогаем водой людям, которых не успеваем вывозить, отправляем провизию и гуманитарную помощь. Чем можем, тем и помогаем», — добавил он.

Также боец рассказал, что пострадавшие люди вынуждены прятаться от воды на чердаках и крышах. Военнослужащие подвозят воду еду, топливо и дизельгенераторы.

«Благодарят, просят помощи, показывают, где осталось местное население, кого нужно вывезти. Помогают и содействуют», — отметил «Прибой».

Кроме того, военнослужащий заявил, что украинская сторона информационно давит на людей. По его словам, они пытаются убеждать людей в том, чтобы они не эвакуировались с русскими.

«Угрожают, что те, кто будет уплывать, будут уничтожены. Вещают в телевидение и Telegram-каналах. Основная масса мирного населения эвакуируется», — уточнил боец.

По его словам, еще 2 дня назад место эвакуации находилось под обстрелом. Боец уточнил, что территория города находится под вражескими обстрелами, обстановка контролируется Вооруженными Силами Российской Федерации.

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