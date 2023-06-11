СМИ рассказали о препятствиях для расширения ЕС на фоне разговоров о вступлении Украины

Вступление Украины в Евросоюз может привести к сокращению бюджета для других стран союза. Об этом пишет газета The Financial Times.

В настоящее время в ЕС 27 членов, еще восемь стран являются официальными кандидатами на членство: Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина. ЕС также рассматривает Грузию и Косово как потенциальных будущих членов.

Как отмечается в статье, после Хорватии в 2013 году к ЕС не присоединилась ни одна страна. Одной из причин этого называют «отступление от демократии» в Венгрии и Польше, а также коррупцию в Болгарии. Некоторые политики задаются вопросом, не разрушат ли аналогичные проблемы ЕС после присоединения новых стран.

Тревожным сигналом для перспектив Украины в ЕС стало то, что Болгария, Венгрия, Польша и Словакия ввели в апреле ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из-за перенасыщения местных рынков, подчеркивает FT.

Главный момент, касающийся Украины, заключается в том, что по стандартам ЕС это очень густонаселенная страна с населением более 40 млн человек. Если бы Украина присоединилась к ЕС, на ее долю приходилось бы около пятой части всех сельскохозяйственных угодий блока. Даже если не учитывать восстановление страны после конфликта, Украина будет одним из наименее обеспеченных государств-членов, считают в издании.

«Какие страны добровольно отдадут миллиарды евро, чтобы освободить место для Украины? В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят, но, согласно неофициальным оценкам ЕС, после вступления Украины это число может сократиться до четырех или пяти», — подчеркивается в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать частью Евросоюза, когда будет соответствовать критериям приема.