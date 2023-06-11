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Названа причина, по которой РФ вероятно может испытывать терпение Саудовской Аравии

Bloomberg: Россия не снизила добычу нефти и испытывает терпение Саудовской Аравии

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Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия решила в очередной раз поддержать цены на нефть и снизила добычу топлива на 1 млн баррелей в сутки. При этом Россия испытывает терпение Саудовской Аравии, так как она не поддерживает снижение уровня добычи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что российские нефтеперерабатывающие заводы сократили переработку сырой нефти в первой половине мая. Однако объемы добычи восстановились в последнюю неделю месяца, увеличившись примерно на 180 тыс. баррелей в день по сравнению с предыдущими семью днями. Поэтому терпение Саудовской Аравии может снова подвергнуться испытанию, если прогнозы рынка нефти окажутся слишком оптимистичными.

По словам нефтяного стратега Джулиана Ли, сейчас Саудовская Аравия снижает производство нефти в одиночку уже в третий раз с 2020 года. При этом вполне вероятно, что саудиты в будущем захотят снижать добычу топлива, если не будет соответствующей поддержки со стороны своих партнеров, в том числе и России.

Авторы статьи посчитали, что сейчас поток нефти из России на международные рынки так и не снизился. Кроме того, текущие показатели на 1,4 млн баррелей в день выше значений конца 2022 года. Поэтому, вполне вероятно, что никакого, ранее анонсированного Москвой, сокращения добычи с марта на 500 тыс. баррелей не состоится.

4 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона и Саудовская Аравия не имеют разногласий по сделке ОПЕК+.

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