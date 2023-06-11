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Предприятиям в ЛНР решили выделить займы на разработку продукции

Фонд развития ЛНР решил выделить займы предприятиям региона на сумму свыше 950 млн рублей

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Фонд развития промышленности Луганской народной республики собирается выделить займы местным предприятиям более 950 млн руб. Об этом ТАСС заявил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

«Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики предложит льготные условия софинансирования проектов. Планируется выдача займов на сумму свыше 950 млн рублей», — отметил Саматов.

По его словам, эта сумма будет направлена на разработку новой продукции и создание конкурентоспособного производства. Кроме того, уже был сформирован портфель заявок на получение поддержки.

21 апреля РБК, ссылаясь на данные системы «Электронный бюджет», писал, что четыре новых российских региона в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд руб. в виде дотаций.

До этого Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, чтобы адаптировать вошедшие в состав России новые регионы. В документе указали, в частности, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения.

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