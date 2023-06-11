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В России сравнили выгоду от поставок энергоресурсов на Запад с сырьевым экспортом в Азию

Аналитик Суверов: Россия пока проигрывает в энергетическом противостоянии с Западом

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Перенаправление поставок российских энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, в Азиатско-Тихоокеанский регион на фоне действия международных санкций не приносит Москве такую же выгоду, как сырьевой экспорт в западные страны. Это обусловлено транспортными и инфраструктурными расходами, из-за чего РФ в настоящее время пока уступает в энергетическом противостоянии с Западом, приводит слова инвестиционного стратега компании «Арикапитал» Сергея Суверова «Московский комсомолец».

В настоящее время ключевыми потребителями российских энергетических ресурсов в Азии являются Китай и Индия. Но даже существенное наращивание объемов поставок в эти страны пока не приносит Москве ожидаемого эффекта, так как РФ приходится продавать свою продукцию со значительными скидками, пояснил он.

«С января по май нефтегазовые доходы России сократились на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с увеличением транспортного плеча, ростом расходов на логистику и проблемами со страхованием морских перевозок сырья, прибыльность экспорта в Азию оказывается гораздо меньше, нежели реализация углеводородов в Европу <....> В данный момент Россия, скорее, уступает в энергетическом противостоянии с Западом, чем получает финансовую пользу от него», — заключил Суверов.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам текущего года западные страны получат менее половины (40%) российских нефти и нефтепродуктов от прежних поставок — только 87 млн тонн вместо 223 млн. Одной из главных причин подобной динамики стали международные санкции, направленные в том числе против сырьевого экспорта РФ.

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