Экономист оценил риски для россиян остаться без туалетной бумаги после ухода Zewa

Экономист Денис Ракша заявил, что граждане России не останутся без туалетной бумаги после ухода шведской компании Essity с российского рынка. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, после продажи бизнеса Essity, которая в том числе выпускала туалетную бумагу марки Zewa, заводы будут работать уже под новым руководством.

«Практически все иностранные компании, которые уходят с российского рынка или сокращают свое присутствие на нашем рынке, не закрывают свои активы на замок, а продают их на разных условиях», — пояснил экономист.

Ракша подчеркнул, что в России будет доступна такая же продукция, но выпускаться она будет под новым брендом.

10 июня шведская Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности на территории РФ и продаже своего бизнеса в России. В компании отметили, что соглашение о продаже бизнеса уже подписано с покупателями. В Essity подчеркнули, что сделка была одобрена властями РФ. Ожидается, что она будет закрыта во втором квартале этого года после получения всех денежных средств.

Ранее пресс-служба Министерства промышленности и торговли России сообщала, что компания Essity передаст право управления предприятиями в РФ российским акционерам, которые продолжат деятельность компании.