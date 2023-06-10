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Канада объявила о новых санкциях против России

Премьер Канады Трюдо в Киеве объявил о санкциях в отношении 24 граждан и 17 предприятий РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с ранее необъявленным визитом в Киеве, объявил о введении новых санкции в отношении России. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

«Трюдо также объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку вторжения России в Украину», — говорится в сообщении.

10 июня стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. По информации телеканала, Трюдо прибыл на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Как передает CBC, поездка канадского премьера на Украину была спланирована в условиях строгой секретности.

До этого Трюдо сообщал о введении санкций против 14 физических и 34 юридических лиц из России Ограничения были введены в отношении компании «М Инвест» и Содружества офицеров за международную безопасность.

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Санкции против России
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