Канада объявила о новых санкциях против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с ранее необъявленным визитом в Киеве, объявил о введении новых санкции в отношении России. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

«Трюдо также объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку вторжения России в Украину», — говорится в сообщении.

10 июня стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. По информации телеканала, Трюдо прибыл на Украину вместе с вице-премьер-министром Кристией Фриланд. Как передает CBC, поездка канадского премьера на Украину была спланирована в условиях строгой секретности.

До этого Трюдо сообщал о введении санкций против 14 физических и 34 юридических лиц из России Ограничения были введены в отношении компании «М Инвест» и Содружества офицеров за международную безопасность.