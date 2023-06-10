Опрос: две трети россиян готовы к шестидневной рабочей неделе

Специалисты сервиса «Авито Работа» узнали, что россияне в большей степени позитивно относятся к идее с шестидневной рабочей неделей, такой вариант поддержали две трети соотечественников. Об этом сообщает издание «Известия».

Оказалось, что более 60% респондентов готовы перейти на более загруженный график в случае прибавки к зарплате.

При этом увеличение зарплаты является наиболее популярной причиной согласиться на протяженную рабочую неделю.

Две трети всех опрошенных (64%) примерно в равных долях (29% и 35%) назвали условием для перехода повышение зарплаты на 10–30% и 30–50%.

Также известно, что такие дополнительные условия, как льготы, оплата проезда и питания, в меньшей степени интересны соотечественникам. На подобные бонусы шестидневки готовы согласиться только 13% участников исследования.

Ни при каких условиях и компенсациях не готовы к дополнительному рабочему дню 23% жителей РФ.

Опрошены были 10 тыс. россиян из числа экономически активного населения. Среди трудоустроенных на момент опроса было 70% респондентов.

Ранее председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычева предупреждала, что шестидневка негативно отразится на финансовой составляющей для организаций.