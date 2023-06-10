Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос: две трети россиян готовы к шестидневной рабочей неделе

«Известия»: больше 60% россиян готовы работать шесть дней в неделю с прибавкой в зарплате

close
100%
Freepik

Специалисты сервиса «Авито Работа» узнали, что россияне в большей степени позитивно относятся к идее с шестидневной рабочей неделей, такой вариант поддержали две трети соотечественников. Об этом сообщает издание «Известия».

Оказалось, что более 60% респондентов готовы перейти на более загруженный график в случае прибавки к зарплате.

При этом увеличение зарплаты является наиболее популярной причиной согласиться на протяженную рабочую неделю.

Две трети всех опрошенных (64%) примерно в равных долях (29% и 35%) назвали условием для перехода повышение зарплаты на 10–30% и 30–50%.

Также известно, что такие дополнительные условия, как льготы, оплата проезда и питания, в меньшей степени интересны соотечественникам. На подобные бонусы шестидневки готовы согласиться только 13% участников исследования.

Ни при каких условиях и компенсациях не готовы к дополнительному рабочему дню 23% жителей РФ.

Опрошены были 10 тыс. россиян из числа экономически активного населения. Среди трудоустроенных на момент опроса было 70% респондентов.

Ранее председатель Ростовской областной организации Росхимпрофсоюза Наталья Сычева предупреждала, что шестидневка негативно отразится на финансовой составляющей для организаций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях