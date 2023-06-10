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Популярный турецкий банк перестал списывать средства со счетов россиян

Турецкий банк Denizbank начал возвращать деньги россиянам после технической ошибки

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DenizBank

Крупный турецкий банк Denizbank начал возвращать деньги россиянам после того, как из-за технической ошибки с их счетов в общей сложности было списано до 2 тысяч лир (около $85). Об этом сообщает ТАСС.

В головном офисе банка заявили, что была проведена «техническая процедура по неактивным счетам клиентов-нерезидентов», параллельно произошел сбой в предоставлении уведомлений.

Denizbank с 5 июня начал списывать деньги со счетов россиян, объясняя это платой за обслуживание. Как сообщал Forbes, в описании транзакций в мобильном приложении кредитной организации говорилось, что средства списаны за «комиссию по управлению счетом».

До этого сообщалось, что Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для граждан Российской Федерации. Так, размер депозита, необходимого, чтобы стать клиентом Denizbank, для россиян увеличился почти в десять раз, как минимум до $5 тыс. (около 310 тыс. рублей).

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