В Центробанке оценили вероятность увеличения ключевой ставки на следующих заседаниях

Вероятность увеличения ключевой ставки выросла с апрельского заседания совета директоров Центробанка России (ЦБ РФ), которое состоялось 28 числа позапрошлого месяца. Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

По словам главы валютного регулятора, вероятность увеличения ключевой ставки выросла на фоне усиления проинфляционных рисков на внутреннем рынке России. При этом совет директоров рассматривал повышение ставки на последнем заседании, которое состоялось 9 июня.

«С нашего апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли, а значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки. Совет директоров рассматривал вариант повышения ставки (на заседании 9 июня — «Газета.Ru»). Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, от инфляционных ожиданий, совокупного спроса и от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году», — заключила Набиуллина.

9 июня по итогам заседания совет директоров ЦБ принял решение сохранить уровень ключевой ставки на отметке 7,5% годовых. Таким образом, правление регулятора не стало изменять действующую планку.