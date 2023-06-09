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Вывозить зерно из России с 15 по 20 июня будет дешевле

Минсельхоз сообщил о снижении с 15 июня плавающих экспортных пошлин на зерно

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Александр Гальперин/РИА Новости

Минсельхоз РФ сообщил о том, что плавающие экспортные пошлины на зерно с 15 по 20 июня будут снижены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Размер пошлины на вывоз пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) уменьшатся с 2 856,3 руб. до 2 629,6 руб. за тонну. То есть она снизится на 226,7 руб. Для кукурузы ставка упадет с 1 214,4 руб. до 1 189,6 руб. за тонну (минус 24,8 руб.). Пошлина на ячмень по-прежнему останется нулевой.

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России 2 июня 2021 года. Он пришел на смену фиксированным ставкам на вывоз зерна за рубеж. Цель меры — сдерживание роста цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. С июля прошлого года расчет данных пошлин переведен в рубли.

Минсельхоз определяет размер плавающей пошлины сроком на неделю. Пошлина рассчитывается исходя из индикативной цены согласно данным о заключаемых контрактах на Мосбирже.

Базовые цены для расчета экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень с 1 июня были повышены на 2 тыс. руб. О планах скорректировать экспортные пошлины на пшеницу 17 мая заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, это поможет оставлять больший объем средств сельхозтоваропроизводителей и таким образом финансово поддержать производителей зерновых в условиях падения мировых цен на зерно.

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