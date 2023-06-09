WP: Саудовская Аравия осенью угрожала США после слов Байдена о нефти

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд осенью прошлого года пригрозил изменить отношения с США после слов американского президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в Сеть в ходе утечки.

Помимо этого Аль Сауд угрожал наложить экономические издержки на Штаты в том случае, если они примут меры против сокращения добычи нефти.

«Наследный принц заявил, что «он больше не будет иметь дело с администрацией США», обещая «серьёзные экономические последствия для Вашингтона», — цитирует публикацию Life.ru.

Неясно, была ли угроза передана напрямую официальным лицам США или перехвачена, но эти заявления указывают на напряжённость в отношениях между странами.