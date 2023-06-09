Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WP: Саудовская Аравия осенью угрожала США после слов Байдена о нефти

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд осенью прошлого года пригрозил изменить отношения с США после слов американского президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в Сеть в ходе утечки.

Помимо этого Аль Сауд угрожал наложить экономические издержки на Штаты в том случае, если они примут меры против сокращения добычи нефти.

«Наследный принц заявил, что «он больше не будет иметь дело с администрацией США», обещая «серьёзные экономические последствия для Вашингтона», — цитирует публикацию Life.ru.

Неясно, была ли угроза передана напрямую официальным лицам США или перехвачена, но эти заявления указывают на напряжённость в отношениях между странами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях