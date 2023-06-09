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Глава Минтранса Савельев: Самолёты РФ продолжают обслуживаться за рубежом

Обслуживание некоторых российских самолётов до сих пор происходит за рубежом. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать ещё», — цитирует Савельева Life.ru.

Также министр сообщил, что российский авиапарк будет пополняться отечественными лайнерами, Минпромторг разрабатывает соответствующую программу.

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