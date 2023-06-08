Один из популярных турецких банков стал списывать средства со счетов россиян

Крупный турецкий банк Denizbank с 5 июня начал списывать деньги со счетов россиян, объясняя это платой за обслуживание. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на сообщения клиентов организации.

Согласно информации издания, в описании транзакций в мобильном приложении кредитной организации пишется, что средства списаны за «комиссию по управлению счетом».

По словам собеседников газеты, клиенты жаловались даже на полное списание денег со счета банком.

В статье отмечается, что с такой ситуацией столкнулись трое граждан Российской Федерации, однако двум из них Denizbank вернул средства.

Ранее стало известно, что Denizbank резко ужесточил условия открытия счетов для россиян. Уточняется, что размер депозита, необходимого, чтобы стать клиентом Denizbank, для граждан РФ вырос почти в десять раз.