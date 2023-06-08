Объемы торговли России и Казахстана увеличились вопреки санкциям

По итогам первых четырех месяцев текущего года объемы двусторонней торговли России и Казахстана увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигли почти 716 млрд рублей в денежном выражении. Рост товарооборота двух стран произошел на фоне действия международных санкций против Москвы, приводит слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина ТАСС.

«В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень — 2 трлн российских рублей, или 13 трлн тенге. В январе--апреле (текущего года — «Газета.Ru») объем торговли вырос еще более чем на 9%, достиг почти 716 млрд российских рублей, или 4 трлн тенге», — заявил Мишустин в ходе выступления на открытии деловой встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

На фоне увеличения объемов двусторонней торговли странам важно создавать новые производственные мощности в промышленном и машиностроительном секторах. Кроме того, потенциал для наращивания связей существует в энергетической и транспортной сферах, заключил российский премьер.

6 июня вице-премьера Казахстана Серик Жумангарин заявил, что двусторонний товарооборот Казахстана с Китаем в ближайшие несколько лет обгонит по объемам суммарный размер операций республики с Россией. Таким образом, уже в среднесрочной перспективе КНР станет главным торговым партнером Астаны вместо Москвы.