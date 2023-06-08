Киргизия хочет продлить договор на поставку электроэнергии из РФ

Председатель энергохолдинга Киргизии Таалайбек Байгазиев заявил, что страна планирует продлить договор на поставку электроэнергии из России. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, до конца года планируется поставить 560 млн кВт⋅ч, остальное— в первом квартале следующего года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ).

По прогнозам Новака, основным потребителем энергоресурсов в ближайшие тридцать лет будет Азия, и у России есть все шансы расширять сотрудничество со странами региона.

Поставки нефти в Индию в 2022 году по сравнению с годом ранее выросли в 19 раз, до 41 млн тонн, угля – втрое, до 20 млн. Москва направила в Дели 6,2 млн тонн нефтепродуктов, годом ранее – 3,1 млн.